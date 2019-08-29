journalistPhotographer: 1942
29 Ağustos 2019 - 10:25

Bahtiyari Aşiretinde düğün

Şehri Kord, IRNA- Çar Mahal Bahtiyari ilinde tarım ürünlerinin hasadının tamamlanması ile Bahtiyari Aşiretinde binlerce kişinin katılımı ile yapılan düğünler geleneklere göre yapılmaktadır.

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