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28 Ağustos 2019 - 13:01

İsfahan'da öğrencilerin yaz tatilinde binicilik eğitimi

İsfahan, IRNA- Yaz tatili, öğrencilerin hayatlarının önemli bir parçası olarak, güzel maharetler edinmek için en iyi fırsatlardan biridir. Görüntülerde, İsfahanlı öğrencilerin yazın aldıkları binicilik eğitiminden kesitler görülmektedir.

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