İsfahan, IRNA- Yaz tatili, öğrencilerin hayatlarının önemli bir parçası olarak, güzel maharetler edinmek için en iyi fırsatlardan biridir. Görüntülerde, İsfahanlı öğrencilerin yazın aldıkları binicilik eğitiminden kesitler görülmektedir.
-
İran filmi 'Yavaş Yavaş Ölüm', Rusya Avrasya Film Festivalinin en iyi film ödülünü aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Amin Sehrayi’nin yönettiği ‘Yavaş Yavaş Ölüm’ isimli kısa film,…
-
İranlı basketbolcu, Dünya Basketbol Federasyonu'nun yıldızı
Tahran, İRNA- Bir raporda, Dünya Basketbol Federasyonu Asya Basketbol Kupası'ndaki yıldızlara…
-
İran kısırlığın tedavisi ve kök hücreler gibi alanlarda eşsiz konumda
Tahran, IRNA- 20. Uluslararası Ruyan Kongresi Başkanı, İran'ın kısırlığın tedavisi, kök hücreler…
-
İsfahan'da öğrencilerin yaz tatilinde binicilik eğitimi
İsfahan, IRNA- Yaz tatili, öğrencilerin hayatlarının önemli bir parçası olarak, güzel maharetler…
-
61. Uluslararası Şam Fuarı'na İran'dan 100 firma katılacak
Tahran, IRNA- İran Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü, 61. Uluslararası Şam Fuarı'na…
-
Zarif: Gerilim istemiyoruz
Pekin, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Japonya Başbakanı ile yaptığı görüşmede, İran'ın ABD ile…
-
İran’ın Bilesuvar gümrüğünden ihracat %27 arttı
Erdebil, İRNA- Erdebil Yol ve Karayolu Taşmıcılığı Genel Müdürü Ali Rahmeti, İran takviminin…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve iletişim kurmalıyız
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya ile diyalog kurulması ve konuşulması gerektiğin…
-
İran'ın güneyinde hasırdan yapılmış 4 yıldızlı Kale Genç Oteli'nden kareler
Kirman, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinin en güney kısmında yer alan Kale Genç ilçesi,…
-
Tebriz'de otomotiv ve taşımacılık alanında iki fuar faaliyete başladı
Tebriz, İRNA- 23. Uluslararsı Tebriz Otomotiv ve Yedek Parçaları Fuarı ile 16. Uluslararası…
yorumunuz