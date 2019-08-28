İran'ın güneyinde hasırdan yapılmış 4 yıldızlı Kale Genç Oteli'nden kareler

Kirman, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinin en güney kısmında yer alan Kale Genç ilçesi, eskiden hasırdan yapılmış kulübeleri ile biliniyor. O bölgede hasırdan yapılmış kulübeler, bir dönem yoksulluğun simgesiyken, halihazırda ilçede hasırdan 4 yıldız bir otelin inşa edilmesi ile zenginliğin cilvesine dönüştü! Bu otelde her türlü geleneksel yemeğin sunulması ile birlikte, bölgedeki doğa güzellikleri de yakından ziyaret edilebilir.