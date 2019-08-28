6. Ulusal Damğan Fıstık Festivali'nden görüntüler

Simnan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan iline bağlı Damğan şehrinde 6. Ulusal Fıstık Festivali 106 stantla faaliyete başladı. Tarım ürünler, el araçları ve hediyelik eşyanın sergilendiği festivale halkın ilgisi yoğundu.
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Kirman, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinin en güney kısmında yer alan Kale Genç ilçesi,…
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Tebriz'de otomotiv ve taşımacılık alanında iki fuar faaliyete başladı
Tebriz, İRNA- 23. Uluslararsı Tebriz Otomotiv ve Yedek Parçaları Fuarı ile 16. Uluslararası…
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Pekin, IRNA- Çin'de 'Üst Düzey İş Birliği-Kaliteli Kalkınma' sloganıyla düzenlenen Uluslararası…
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Zarif, Japonya Başbakanı ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Japon meslektaşı Kono Taro’nun daveti üzerine gittiği Japonya’da…
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Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, twitter hesabından Japonca yayınladığı mesajında,…
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Simnan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan iline bağlı Damğan şehrinde 6.…
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Kirmanşah, IRNA- İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Bilimleri Bakan Yardımcısı, '2018 yılında hem kalite…
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Moğan, IRNA- İran’ın Kuzey Batı bölgesinin en güzel yerlerinden biri Aras nehrinin güney sahilinde…
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