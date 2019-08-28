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28 Ağustos 2019 - 09:39

6. Ulusal Damğan Fıstık Festivali'nden görüntüler

Simnan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan iline bağlı Damğan şehrinde 6. Ulusal Fıstık Festivali 106 stantla faaliyete başladı. Tarım ürünler, el araçları ve hediyelik eşyanın sergilendiği festivale halkın ilgisi yoğundu.

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