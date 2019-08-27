Moğan, IRNA- İran’ın Kuzey Batı bölgesinin en güzel yerlerinden biri Aras nehrinin güney sahilinde yer alan Eresbaran bölgesidir. Bu bölgede dağ, nehir, orman gibi bir çok doğal güzelliğin yanında Hodaaferin köprüsü gibi tarihi önemli eserlerde mevcuttur.
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Aras Sahillerinde Eresbaran bölgesi
Moğan, IRNA- İran’ın Kuzey Batı bölgesinin en güzel yerlerinden biri Aras nehrinin güney sahilinde…
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İran-Japonya arasında Özel Mali Mekanizma hayata geçirilecek
Pekin, IRNA- İran ve Japonya arasında ticaret hacminin artması ve kolaylaştırılması için Özel…
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Son 5 ayda Bazorgan sırından 2.1 milyar dolar ihracat gerçekleşmiştir
Urumiye, IRNA- İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkaı Mehdi Mir Eşrafi, son…
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İran ve Japonya Dışişleri Bakanları görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Japonya’nın Yukuhama…
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Büyük turizm potansiyeli olan palmiye ve güneş yurdu İranşehir
Zahidan, İRNA- İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline…
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İran'ın Mobin isimli yeni insansız hava aracı Rusya'da görücüye çıktı
Moskova, IRNA- İran Savunma Bakanlığı, Mobin isimli yeni İnsansız Hava Aracı'nı Rusya'da düzenlenen…
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14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'ndan kareler
Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta…
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14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları devam ediyor
Sennendec, İRNA- Kürdistan ili Yengice köyü, bugünlerde 14. Uluslararası Marivan Sokak Tiyatrosu…
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İran’da düzenlenen 2019 Dünay Çim Kayağı Kupası'ndan kareler
Kerec, İRNA- Tahran’ın kuzeybatısında Elburz sıradağlarında yer alan ve Ortadoğu’nun en büyük…
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20. Kenduvan Bisiklet Turnuvasından kareler
Tebriz, İRNA- İran'ın farklı bölgelerinden 101 bisikletçinin katılımıyla Doğu Azerbaycan ilinin…
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