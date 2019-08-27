journalistPhotographer: 1942
27 Ağustos 2019 - 20:51

Aras Sahillerinde Eresbaran bölgesi

Moğan, IRNA- İran’ın Kuzey Batı bölgesinin en güzel yerlerinden biri Aras nehrinin güney sahilinde yer alan Eresbaran bölgesidir. Bu bölgede dağ, nehir, orman gibi bir çok doğal güzelliğin yanında Hodaaferin köprüsü gibi tarihi önemli eserlerde mevcuttur.

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