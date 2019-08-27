journalistPhotographer: 2394
27 Ağustos 2019 - 19:06

Büyük turizm potansiyeli olan palmiye ve güneş yurdu İranşehir

Zahidan, İRNA- İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline bağlı İranşehir ilçesi, harika turistik potansiyellerine sahip palmiyeler ve güneş şehri olarak yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 0 =