İran’da düzenlenen 2019 Dünay Çim Kayağı Kupası'ndan kareler

Kerec, İRNA- Tahran’ın kuzeybatısında Elburz sıradağlarında yer alan ve Ortadoğu’nun en büyük kayak merkezi sayılan Uluslararası Dizin Kayak Merkezi'nde Avusturya, İtalya, Çekya ve Slovakya’dan 20 yabancı sporcu ile 21 İranlı sporcunun katılımıyla 25-27 Ağustos tarihleri arasında 2019 Dünya Çim Kayağı Kupası kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlendi. Kayakçılar küçük, büyük ve hızlı slalom kategorilerinde yarışacak.