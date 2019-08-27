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27 Ağustos 2019 - 16:04

İran’da düzenlenen 2019 Dünay Çim Kayağı Kupası'ndan kareler

Kerec, İRNA- Tahran’ın kuzeybatısında Elburz sıradağlarında yer alan ve Ortadoğu’nun en büyük kayak merkezi sayılan Uluslararası Dizin Kayak Merkezi'nde Avusturya, İtalya, Çekya ve Slovakya’dan 20 yabancı sporcu ile 21 İranlı sporcunun katılımıyla 25-27 Ağustos tarihleri arasında 2019 Dünya Çim Kayağı Kupası kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlendi. Kayakçılar küçük, büyük ve hızlı slalom kategorilerinde yarışacak.

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