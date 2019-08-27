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27 Ağustos 2019 - 16:05

14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları devam ediyor

Sennendec, İRNA- Kürdistan ili Yengice köyü, bugünlerde 14. Uluslararası Marivan Sokak Tiyatrosu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

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