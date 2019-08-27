Sennendec, İRNA- Kürdistan ili Yengice köyü, bugünlerde 14. Uluslararası Marivan Sokak Tiyatrosu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
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Büyük turizm potansiyeli olan palmiye ve güneş yurdu İranşehir
Zahidan, İRNA- İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline…
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İran'ın Mobin isimli yeni insansız hava aracı Rusya'da görücüye çıktı
Moskova, IRNA- İran Savunma Bakanlığı, Mobin isimli yeni İnsansız Hava Aracı'nı Rusya'da düzenlenen…
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14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'ndan kareler
Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta…
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14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları devam ediyor
Sennendec, İRNA- Kürdistan ili Yengice köyü, bugünlerde 14. Uluslararası Marivan Sokak Tiyatrosu…
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İran’da düzenlenen 2019 Dünay Çim Kayağı Kupası'ndan kareler
Kerec, İRNA- Tahran’ın kuzeybatısında Elburz sıradağlarında yer alan ve Ortadoğu’nun en büyük…
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20. Kenduvan Bisiklet Turnuvasından kareler
Tebriz, İRNA- İran'ın farklı bölgelerinden 101 bisikletçinin katılımıyla Doğu Azerbaycan ilinin…
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İranlı moda tasarımcıları Türkiye 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı'na katıldı
Ankara, IRNA- İranlı moda ve elbise tasarımcıları, İran-İslami kültürü tanıtmak amacıyla İstanbul'da…
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İran Cumhurbaşkanı ile Trump arasında görüşme düşünülemez
Pekin, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Trump ile Ruhani'nin…
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Zarif: Müzakere masasını terkedenler Amerikalılardır, İran deği
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın her zaman müzakereye açık olduğunu belirterek,…
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İran’ın Fars İl Gümrüğünden yurt dışına 158 milyon dolar değerinde ihracat
Şiraz, İRNA- Fars İl Gümrük Genel Müdürü, İran takviminin ilk 5 ayında (21 Mart- 23 Ağustos…
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