14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'ndan kareler

Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta başlayan 14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışması başladı. Yarışmalarda 11 ülkeden 10 oyun ile 28 yerli oyun ödül için 27 Ağustos'a kadar mücadele edecek. 14. Merivan Sokak Tiyatrosu, farklı grupların performanslarını sergilediği Merivan ilçesinde düzenlenmektedir.
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