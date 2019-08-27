journalistPhotographer: 1387
27 Ağustos 2019 - 16:04

20. Kenduvan Bisiklet Turnuvasından kareler

Tebriz, İRNA- İran'ın farklı bölgelerinden 101 bisikletçinin katılımıyla Doğu Azerbaycan ilinin ünlü turistik köyü Kenduvan'da düzenlenen 20. Bisiklet Turnuvası 26 Ağustos'ta sona erdi. Turnavanın sonunda İranlı bisikletçi Halil Hürşid şampiyonluğa ulaşırken, Hamid Purhaşimi ile Milad Kaliçi sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 3 =