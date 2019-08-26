Şiraz, İRNA- Parse veya diğer adıyla Taht-ı Cemşid, İran’ın güneyinde yer alan Fars iline bağlı Mervdeşt ilçesinin kuzeyinde bulunmaktadır. İran'ın tarihi kentlerinden ve Ahameniş İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Bu tarihi kentte, Büyük Darius, Serhas ve 1. Artaserhas döneminde inşa edilmiş saray koleksiyonları bulunmaktadır. Parse, 1979'da İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne giren ikinci eserdir.
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Ruhani, Meclis’e iki yeni bakan önerdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni Milli Eğitim ile Kültürel…
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Parse tarihi kompleksi
Şiraz, İRNA- Parse veya diğer adıyla Taht-ı Cemşid, İran’ın güneyinde yer alan Fars iline bağlı…
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İranlı mühendislerin rafineri teçhizatını onarmasından kareler
İlam, İRNA- Rafineri işlem ekipmanlarının temel onarımı, yenilenmesi, modernazsiyon, imar ve…
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Zarif’in Fransa’ya yaptığı ziyaretin G-7 zirvesi ile bir ilgisi yoktu
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Dışişleri Bakanı Zarif’nin Fransa ziyaretinin…
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Pekin, Tahran'la kazan-kazan iş birliğine bağlı
Tahran, IRNA- Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, İran'ın Hong Kong gelişmeleri ve tek Çin…
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İRNA Çince bölümü faaliyete başladı
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif'in bugün Çin'e yaptığı ziyaret ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin…
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Urmiye, İRNA- İranlı tiyatro yönetmeni Rıza Recayi’nin yazıp yönettiği 'Tebrizin bir köşesinden…
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Çin’in Tahran Büyükelçisi'nin katılımıyla İRNA Çince'nin resmen faaliyete başlamasından kareler
Tahran, İRNA- Çin’in Tahran Büyükelçisi Çang Hua ve İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi'nin katılımıyla…
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Zarif: Fransa'yı yeniden ziyaretin amacı, daha önceki konuların daha ayrıntılı incelenmesiydi
Pekin, IRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Uluslararası Pekin Havalimanı'na giriş yaptığı sırada…
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İran'ın Pekin Büyükelçisi, Zarif'in Çin ziyaretinin önemini değerlendirdi
Pekin, IRNA- İran'ın Pekin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı Zarif'in son altı ayda üçüncü kez…
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