Parse tarihi kompleksi

Şiraz, İRNA- Parse veya diğer adıyla Taht-ı Cemşid, İran’ın güneyinde yer alan Fars iline bağlı Mervdeşt ilçesinin kuzeyinde bulunmaktadır. İran'ın tarihi kentlerinden ve Ahameniş İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Bu tarihi kentte, Büyük Darius, Serhas ve 1. Artaserhas döneminde inşa edilmiş saray koleksiyonları bulunmaktadır. Parse, 1979'da İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne giren ikinci eserdir.