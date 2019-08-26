İranlı mühendislerin rafineri teçhizatını onarmasından kareler

İlam, İRNA- Rafineri işlem ekipmanlarının temel onarımı, yenilenmesi, modernazsiyon, imar ve teknik muayenesi, cihazların periyodik onarımı, döner ekipmanları, elektrikli ekipmanların önleyici bakımı, bütün bu işler, ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan İlam ilindeki Doğalgaz Rafinerisi'nde yerli mühendisler tarafından yapılmaktadır