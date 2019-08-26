Tahran, İRNA- Çin’in Tahran Büyükelçisi Çang Hua ve İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi'nin katılımıyla İRNA Çince bugün resmen faaliyete başladı.
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Zarif’in Fransa’ya yaptığı ziyaretin G-7 zirvesi ile bir ilgisi yoktu
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Dışişleri Bakanı Zarif’nin Fransa ziyaretinin…
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Pekin, Tahran'la kazan-kazan iş birliğine bağlı
Tahran, IRNA- Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, İran'ın Hong Kong gelişmeleri ve tek Çin…
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İRNA Çince bölümü faaliyete başladı
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif'in bugün Çin'e yaptığı ziyaret ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin…
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'Tebrizin bir köşesinden Trabzon sahnelerine' adlı oyunun Urmiye'de sahnelenmesinden görüntüler
Urmiye, İRNA- İranlı tiyatro yönetmeni Rıza Recayi’nin yazıp yönettiği 'Tebrizin bir köşesinden…
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Çin’in Tahran Büyükelçisi'nin katılımıyla İRNA Çince'nin resmen faaliyete başlamasından kareler
Tahran, İRNA- Çin’in Tahran Büyükelçisi Çang Hua ve İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi'nin katılımıyla…
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Zarif: Fransa'yı yeniden ziyaretin amacı, daha önceki konuların daha ayrıntılı incelenmesiydi
Pekin, IRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Uluslararası Pekin Havalimanı'na giriş yaptığı sırada…
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İran'ın Pekin Büyükelçisi, Zarif'in Çin ziyaretinin önemini değerlendirdi
Pekin, IRNA- İran'ın Pekin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı Zarif'in son altı ayda üçüncü kez…
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Uluslararsı Mehellat Taş Fuarına 41 büyükelçi ve ekonomi danışmanı davet edildi
Humeyn, İRNA- 12. Uluslararası İran Taş Fuarı Genel Müdürü, Uluslararsı Mehellat Taş Fuarı'na…
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İranlı kadın hakem AFC diploması aldı
Tahran, İRNA- İranlı kadın futbol hakemi Masume Şekuri, Asya Futbol Federasyonu'ndan eğitim…
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Milli menfaatleri güç ve diplomasi aracılığıyla temin etmeliyiz
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, milli menfaatlerin güç ve diplomasi ile temin edilmesi…
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