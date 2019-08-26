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26 Ağustos 2019 - 14:38

Çin’in Tahran Büyükelçisi'nin katılımıyla İRNA Çince'nin resmen faaliyete başlamasından kareler

Tahran, İRNA- Çin’in Tahran Büyükelçisi Çang Hua ve İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi'nin katılımıyla İRNA Çince bugün resmen faaliyete başladı.

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