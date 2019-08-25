Gürgan, IRNA- Restak müzik grubu, Gülistan ilinin Akkale ilçesinde su baskını ve selzede bölgelerdeki vatandaşlara bağış toplamak amacıyla düzenlediği sanatsal kültürel festival doğrultusunda, yerel yetkililer ve sanat sevenlerin katılımıyla Gürgan Fahreddin Esad Salonunda sahneye çıkarak konser verdi.
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Gürgan’da Restak Grubu Konserinden kareler
Gürgan, IRNA- Restak müzik grubu, Gülistan ilinin Akkale ilçesinde su baskını ve selzede bölgelerdek…
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Uluslararası İran El Yapımı Halı Fuarından görüntüler
Tahran, IRNA- 28. İran El Yapımı Halısı Sergisi, 25 Ağustos günü İran Sanayi, Maden ve Ticaret…
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Biarritz'de Zarif ve Le Drian arasında müzakereler başladı
Tahran, İRNA-Batı medyası, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves…
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İranlıların haklarını güvence altına almak için her türlü yasal yolu kullanırız
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran hükümetinin dünyadaki İran…
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Sustan Sulağından görüntüler
Reşt, IRNA- İran'ın Gilan ilinin Lahican İlçesinin merkez ilçesine bağlı Leyl bölgesinde bulunan…
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Dışişleri Bakanı Zarif, G7 zirvesine katılmak üzere Biarritz'da
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7…
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İran ve Çin dünya barış ve güvenliğini korumalı
Pekin, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin'in çok satan İngilizce yayın yapan Global Times…
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İran Karma Tekvando Takımı dünya ikincisi oldu
Tahran, İRNA- Çin’in Wuxi şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Kupası'nda İslami Azad Üniversites…
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İran Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı Rusya'da
Moskova, IRNA- İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı, MAKS-2019…
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14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'nın başlamasından görüntüler
Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta…
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