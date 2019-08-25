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25 Ağustos 2019 - 21:55

Gürgan’da Restak Grubu Konserinden kareler

Gürgan, IRNA- Restak müzik grubu, Gülistan ilinin Akkale ilçesinde su baskını ve selzede bölgelerdeki vatandaşlara bağış toplamak amacıyla düzenlediği sanatsal kültürel festival doğrultusunda, yerel yetkililer ve sanat sevenlerin katılımıyla Gürgan Fahreddin Esad Salonunda sahneye çıkarak konser verdi.

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