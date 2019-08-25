Tahran, IRNA- 28. İran El Yapımı Halısı Sergisi, 25 Ağustos günü İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanının katılımıyla Tahran Uluslararsı Fuarlar Merkezinde faaliyete başladı.
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Gürgan’da Restak Grubu Konserinden kareler
Gürgan, IRNA- Restak müzik grubu, Gülistan ilinin Akkale ilçesinde su baskını ve selzede bölgelerdek…
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Uluslararası İran El Yapımı Halı Fuarından görüntüler
Tahran, IRNA- 28. İran El Yapımı Halısı Sergisi, 25 Ağustos günü İran Sanayi, Maden ve Ticaret…
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Biarritz'de Zarif ve Le Drian arasında müzakereler başladı
Tahran, İRNA-Batı medyası, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves…
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İranlıların haklarını güvence altına almak için her türlü yasal yolu kullanırız
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran hükümetinin dünyadaki İran…
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Sustan Sulağından görüntüler
Reşt, IRNA- İran'ın Gilan ilinin Lahican İlçesinin merkez ilçesine bağlı Leyl bölgesinde bulunan…
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Dışişleri Bakanı Zarif, G7 zirvesine katılmak üzere Biarritz'da
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7…
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İran ve Çin dünya barış ve güvenliğini korumalı
Pekin, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin'in çok satan İngilizce yayın yapan Global Times…
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İran Karma Tekvando Takımı dünya ikincisi oldu
Tahran, İRNA- Çin’in Wuxi şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Kupası'nda İslami Azad Üniversites…
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İran Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı Rusya'da
Moskova, IRNA- İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı, MAKS-2019…
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14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'nın başlamasından görüntüler
Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta…
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