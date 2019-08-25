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25 Ağustos 2019 - 21:54

Uluslararası İran El Yapımı Halı Fuarından görüntüler

Tahran, IRNA- 28. İran El Yapımı Halısı Sergisi, 25 Ağustos günü İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanının katılımıyla Tahran Uluslararsı Fuarlar Merkezinde faaliyete başladı.

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