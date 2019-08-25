Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta 14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışması başladı. Yarışmalarda 11 ülkeden 10 oyun ile 28 yerli oyun ödül için 27 Ağustos'a kadar mücadele edecek.
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14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'nın başlamasından görüntüler
Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta…
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İran'ın başkentinde kadınların bisiklet kullanması serbest
Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Sözcüsü, kadınların bisiklet kullanmasına sınırlamalar getirildiği…
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İranlı karateci 2019 Dünya Shotokan Karate Yarışmaları'nda altın madalya kazandı
Hemedan, İRNA- Japonya’da düzenlenen 2019 Dünya Shotokan Karate Yarışmaları'nda İranlı karateci…
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32. Uluslararası El Sanatları Fuarı Tahran'da başladı
Tahran, IRNA- Tahran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu İl Genel Müdürü, başkent…
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İranlı dağcı 7 binden fazla rakımlı iki dağa zirve tırmanışı yaptı
Dezful, IRNA- Gotvend İlçesi Spor ve Gençlik Dairesi Başkanı Behzad Caferzade, İranlı dağcı…
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Sağlık alanında bilim temelli şirketlerimiz Türkiye dahil birçok ülkeye ihracat yapıyor
Tahran, IRNA- İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Teknoloji ve Sağlık Ofisi Genel…
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İran çelik üretiminin büyüme hızı, dünyanınkinin 6 katı
Tahran, IRNA- Dünya Çelik Derneği Temmuz 2019 verilerinbe göre, İran'da çelik üretimi yüzde…
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İran Ordusu Adrian Derya petrol tankerine eskortluk yapmaya hazır
Tahran, IRNA- İran Ordusu Kurbay Başkanı ve Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcısı…
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İran üretimi ilk akciğerle ilgili sürfaktan türevi beracsurf ilacı tanıtıldı
Tahran, IRNA- İran üretimi ilk akciğerle ilgili sürfaktan türevi beracsurf ilacı, Cumhurbaşkanlığı…
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İranlı araştırmacılar 2019 ABD Jeofizik Derneği'nde parladılar
Tahran, İRNA- İki İranlı araştırmacı, ABD Jeofizik Derneği'nin 2019 yılında verdiği madalyaları…
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