journalistPhotographer: 2101
25 Ağustos 2019 - 15:51

14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'nın başlamasından görüntüler

Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta 14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışması başladı. Yarışmalarda 11 ülkeden 10 oyun ile 28 yerli oyun ödül için 27 Ağustos'a kadar mücadele edecek.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 3 =