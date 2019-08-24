Uluslararası İran Shotokan Karate Yarışmaları'ndan kareler

Kirmanşah, IRNA- İran, Azerbaycan, Irak, Umman, Tayland ve Nijerya'dan 870 erkek ve kadın karatecinin katılımıyla Kirmanşah'ın Kamer Beni Haşim Spor Kompleksi'nde Uluslararası Shotokan Karate Yarışmaları düzenlendi.