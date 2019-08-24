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24 Ağustos 2019 - 15:33

Uluslararası İran Shotokan Karate Yarışmaları'ndan kareler

Kirmanşah, IRNA- İran, Azerbaycan, Irak, Umman, Tayland ve Nijerya'dan 870 erkek ve kadın karatecinin katılımıyla Kirmanşah'ın Kamer Beni Haşim Spor Kompleksi'nde Uluslararası Shotokan Karate Yarışmaları düzenlendi.

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