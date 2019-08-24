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24 Ağustos 2019 - 14:57

3. Ulusal Tanbur Eski Ezgileri Festivali'nden kareler

Kirmanşah, IRNA- 3. Ulusal Tanbur Eski Ezgileri Festivali', İran'ın Irak sınırında bulunan Kirmanşah ilinin merkezi Kirmanşah ilçesine bağlı Dalahu'nun Banzalan köyünde düzenlendi. Festivale 10 ilden 13 grup ve 51 ezgici katıldı.

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