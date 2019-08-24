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24 Ağustos 2019 - 13:52

Mahabad toplu tef çalma töreninden görüntüler

Mahabad, IRNA- İran'ın Batı Azerbaycan iline bağlı Mahabad'da halkın coşkulu katılımıyla toplu tef çalma töreni düzenlendi. Töeren 60'dan fazla erkek ve akdın tef çalan sahnede sanatlarını gösterdi.

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