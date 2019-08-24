İran Off-Road Yarışmalarından görüntüler

Sari, IRNA- İran Off-Road Yarışmaları, ülkenin Hazae Denizi kıyısındaki Mazenderan ilinin merkezi Sari ilçesinde dereceye giren yarışmaların tanıtımı ile sona erdi.
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İran'da göçmen öğrencilere uluslararası yardım yüzde 2'yi bile geçmiyor
Tahran, IRNA- İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Uluslararası İşler ve Yurt Dışu Okullar Merkezi…
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Uluslararası İran Shotokan Karate Yarışmaları'ndan kareler
Kirmanşah, IRNA- İran, Azerbaycan, Irak, Umman, Tayland ve Nijerya'dan 870 erkek ve kadın karatecini…
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İran, Dünya Tekvando Kupası şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- İran temsilcisi olarak Dünya Tekvando Kupası'na katılan İslami Azad Ünivetsitesi…
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İranlı 6 güreşçi, dünyanın en iyileri arasında yer aldı
Tahran, IRNA- Dünya Güreş Birliği'nin yayınladığı en iyi güreşçiler listesinde İran'dan 6 güreşçinin…
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3. Ulusal Tanbur Eski Ezgileri Festivali'nden kareler
Kirmanşah, IRNA- 3. Ulusal Tanbur Eski Ezgileri Festivali', İran'ın Irak sınırında bulunan…
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İran organ nakli kafilesi dünya üçüncüsü
Tahran, IRNA- İran Organ Nakli Kafilesi, İngiltere'de düzenlenen 2019 Dünya Organ Nakli Oyunları'nda…
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Fars Körfezi'nin güvenliği İran'ın elinde
Meşhed, IRNA- İran Devrim Muhafızları Başkomutanı General Selami, 'Fars Körfezi'nin güvenliği,…
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Yaptırım, sınır ötesi suçlarla mücadeleye tehdittir
Londra, IRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Garipabadi, 'Tek taraflılık ve yasa dışı yaptırımla…
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Mahabad toplu tef çalma töreninden görüntüler
Mahabad, IRNA- İran'ın Batı Azerbaycan iline bağlı Mahabad'da halkın coşkulu katılımıyla toplu…
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Zarif: ABD'nin İranlılara karşı baskısı sonuç vermez
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin İranlılara karşı baskı politikasının sonuç vermeyeceği…
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