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24 Ağustos 2019 - 13:37

İran Off-Road Yarışmalarından görüntüler

Sari, IRNA- İran Off-Road Yarışmaları, ülkenin Hazae Denizi kıyısındaki Mazenderan ilinin merkezi Sari ilçesinde dereceye giren yarışmaların tanıtımı ile sona erdi.

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