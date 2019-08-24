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24 Ağustos 2019 - 12:31

Galikeş Köy Kültür ve Ekonomi Festivalinden kareler

Günbed-i Kavus, IRNA- Köy Kültür ve Ekonomi Festivali, İran'ın kuzeydoğusunda Türkmenistan sınırında yer alan Galikeş ilçesine bağlı Liro köyünde düzenlendi. Festivalin düzenlenmesinin amacı, Gülistan ili köylerinin kapasitelerini tanıtmak ve toplumu neşeli kılmaktır.

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