Urmiye Gölü güzel günler geçiriyor

Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinde, ülkenin en büyük ve dünyanın altıncı en büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü, yaklaşık 15 yıl zor günler geçirdikten ve kurumaya yüz tuttuktan sonra bu yıl bahar mevsiminde bol yağışlardan sonra tekrar canlanarak, eski güzel günlerini yeniden yaşamaya başladı.