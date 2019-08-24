Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinde, ülkenin en büyük ve dünyanın altıncı en büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü, yaklaşık 15 yıl zor günler geçirdikten ve kurumaya yüz tuttuktan sonra bu yıl bahar mevsiminde bol yağışlardan sonra tekrar canlanarak, eski güzel günlerini yeniden yaşamaya başladı.
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Bakanlar Kurulu İmam Humeyni ülkülerine bağlılıklarını yineledi
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri, İmam Humeyni'nin mezarı başında İslam…
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Urmiye Gölü güzel günler geçiriyor
Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinde, ülkenin en büyük ve…
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İran Kadınlar Basketbol Milli Takımı, Batı Asya Şampiyonası'nda ilk zaferini kazandı
Tahran, IRNA- İran Kadınlar Basketbol Milli Takımı, Batı Asya Basketbol Şampiyonası'ndaki ikinci…
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Zarif: Macron’un önerileri doğru yolda ilerlemekte
Paris, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı…
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Himmeti: İran’ın Milli Parasının değeri 8 ayda yüzde 40 artmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdülrıza Himmeti, İran milli parasının…
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Zarif: KPEP, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan anlaşmadır
Paris, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın tek…
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Çin: Tahran ve Pekin ilişkileri kalıcıdır
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin…
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Lout Çölü
Kerman, IRNA- UNESCO tarafından İran’ın ilk Doğa Eseri olarak kayıt altına alınan Lout Çölünde,…
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İran, Türkiye ve Rusya liderleri yakın gelecekte bir araya gelecektir
Tahran, IRNA- Rusya Başkanlık Sarayı Sözcüsü Dimitri Peskov, İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları…
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Ayetullah Hairi, Amerikan güçlerinin Irak’ta varlığının haram olduğu fetvası verdi
Bağdat, IRNA- Irak’ın önde gelen dini alimlerinden Ayetullah Seyyid Kazım Hüseyni Hairi, Amerikan…
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