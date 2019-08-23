journalistPhotographer: 1942
23 Ağustos 2019 - 18:49

Lout Çölü

Kerman, IRNA- UNESCO tarafından İran’ın ilk Doğa Eseri olarak kayıt altına alınan Lout Çölünde, binlerce yıllık doğa harikası olan ve halk tarafından Klout diye adlandırılan kayalıklar farklı bir dünyayı andırmaktadır.

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