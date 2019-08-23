Kerman, IRNA- UNESCO tarafından İran’ın ilk Doğa Eseri olarak kayıt altına alınan Lout Çölünde, binlerce yıllık doğa harikası olan ve halk tarafından Klout diye adlandırılan kayalıklar farklı bir dünyayı andırmaktadır.
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Çin: Tahran ve Pekin ilişkileri kalıcıdır
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin…
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Lout Çölü
Kerman, IRNA- UNESCO tarafından İran’ın ilk Doğa Eseri olarak kayıt altına alınan Lout Çölünde,…
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İran, Türkiye ve Rusya liderleri yakın gelecekte bir araya gelecektir
Tahran, IRNA- Rusya Başkanlık Sarayı Sözcüsü Dimitri Peskov, İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları…
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Ayetullah Hairi, Amerikan güçlerinin Irak’ta varlığının haram olduğu fetvası verdi
Bağdat, IRNA- Irak’ın önde gelen dini alimlerinden Ayetullah Seyyid Kazım Hüseyni Hairi, Amerikan…
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Zarif: KOEP ile ilgili Macron’la yapıcı görüşmelerimiz oldu
Paris, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı…
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Heyran Ormanlarında Dağcılık
Erdebil, IRNA- Nemin ve Astara kentleri arasında yer alan Heyran Ormanlarında dağcılık yılın…
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Savunma Sanayiinde 770 yerli ürün üretilmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı General Rıza Telayi Nik, savunma…
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İran’ın genç Wushu sporcuları Asya ikincisi oldu
Tahran, IRNA- Brunei’de düzenlenen Asya Wushu karşılaşmalarında İranlı genç sporcular Asya…
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İran Filmleri Arjantin’den iki ödül kazandılar
Tahran, IRNA- İki İran filmi Arjantin’in UNCIPAR Film Festivalinden ödüller kazandı.
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Mahabad Büyük Camii
Mahabad, IRNA- Sefeviler döneminde inşa edilen Mahabad Büyük Camii, kentin en eski ve en güzel…
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