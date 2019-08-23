Erdebil, IRNA- Nemin ve Astara kentleri arasında yer alan Heyran Ormanlarında dağcılık yılın tüm mevsimlerinde yapılan bir spor aktivitesidir. Yazın dağcılar, yolun sonunda yorgunluklarını Ali Daşi sıcak suyunda yüzerek atmaktalar.