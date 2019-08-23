Erdebil, IRNA- Nemin ve Astara kentleri arasında yer alan Heyran Ormanlarında dağcılık yılın tüm mevsimlerinde yapılan bir spor aktivitesidir. Yazın dağcılar, yolun sonunda yorgunluklarını Ali Daşi sıcak suyunda yüzerek atmaktalar.
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Zarif: KOEP ile ilgili Macron’la yapıcı görüşmelerimiz oldu
Paris, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı…
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Heyran Ormanlarında Dağcılık
Erdebil, IRNA- Nemin ve Astara kentleri arasında yer alan Heyran Ormanlarında dağcılık yılın…
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Savunma Sanayiinde 770 yerli ürün üretilmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı General Rıza Telayi Nik, savunma…
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İran’ın genç Wushu sporcuları Asya ikincisi oldu
Tahran, IRNA- Brunei’de düzenlenen Asya Wushu karşılaşmalarında İranlı genç sporcular Asya…
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İran Filmleri Arjantin’den iki ödül kazandılar
Tahran, IRNA- İki İran filmi Arjantin’in UNCIPAR Film Festivalinden ödüller kazandı.
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Mahabad Büyük Camii
Mahabad, IRNA- Sefeviler döneminde inşa edilen Mahabad Büyük Camii, kentin en eski ve en güzel…
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Tahran Senfoni Orkestrası Konseri
Tahran, IRNA- Tahran Senfoni Orkestrası Fransız Nikolas Krawts şefliğinde Vahdet Salonunda…
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İranlı sporcular Pomse Dünya Kupasının ilk gününde 4 madalya kazandılar
Tahran, IRNA- Çin’de düzenlenen 2019 Pomse Dünya Kupası görüşmelerin ilk gününde İranlı sporcular…
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Zarif: Cumhurbaşkanı Macron’un önerisini incelemek için Paris’e gidiyorum
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin…
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Norveç: Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının eleştiriyoruz
Oslo, IRNA- Norveç Dışişleri Bakanı Bayan İne Eriksen Soreide ülkesinin Amerika’nın Kapsamlı…
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