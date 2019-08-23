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23 Ağustos 2019 - 14:54

Heyran Ormanlarında Dağcılık

Erdebil, IRNA- Nemin ve Astara kentleri arasında yer alan Heyran Ormanlarında dağcılık yılın tüm mevsimlerinde yapılan bir spor aktivitesidir. Yazın dağcılar, yolun sonunda yorgunluklarını Ali Daşi sıcak suyunda yüzerek atmaktalar.

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