journalistPhotographer: 1942
23 Ağustos 2019 - 09:36

Mahabad Büyük Camii

Mahabad, IRNA- Sefeviler döneminde inşa edilen Mahabad Büyük Camii, kentin en eski ve en güzel camiidir.

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