journalistPhotographer: 1942
23 Ağustos 2019 - 09:21

Tahran Senfoni Orkestrası Konseri

Tahran, IRNA- Tahran Senfoni Orkestrası Fransız Nikolas Krawts şefliğinde Vahdet Salonunda konser düzenledi.

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