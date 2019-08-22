journalistPhotographer: 1942
22 Ağustos 2019 - 12:20

Kalpuş Meyamey’de Ayçicek Tarlası

Semnan, IRNA- Semnan ilinin Kalpuş Meyamey’de Ayçicek Tarlası görüntüsü.

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