Şiraz, IRNA- İran’da her sene 22 Ağustos, Camiler Günü olarak kutlanmaktadır. Görüntülerde Şiraz kentinin Vekil, Nesirolmok, Atik ve Moşirulmolk Camileri vardır.
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Şiraz’ın eski camileri
Şiraz, IRNA- İran’da her sene 22 Ağustos, Camiler Günü olarak kutlanmaktadır. Görüntülerde…
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Zarif, İsveç yetkilileriyle görüşmelerinin önemli olduğunu belirtti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İsveç yetkilileriyle…
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Ruhani: Amerika, İran milleti aleyhine ekonomik terör uygulamaktadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın İran milleti aleyhinde…
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Ayetullah Hamenei: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler direniş ekonomisinin temelleridir
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere…
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Uluslararası Pekin Kitap Fuarı, İran’ın katılımıyla açıldı
Pekin, İRNA- İran'ın da aralarında bulunduğu 95 ülkenin katılımıyla 26. Uluslararsı Pekin Kitap…
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Tahran'ın Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılıktan görüntüler
Tahran, IRNA- Tahran'ın ünlü Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılar, yazın gelmesiyle şov yaparak…
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Heyran Gediği'nin ormanlık alanlarında dağcılıktan kareler
Erdebil, IRNA- İran'ın en güzel doğa harikalarından olan ve Erdebil ilinin doğusunda yer alan…
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Arg-ı Kerimhan
Şiraz, IRNA- İran'ın güneyindeki Fars ilinin merkezi tarihi Şiraz kenti, binlerce tarihi esere…
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İran'ın kuzeybatısında 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Erdebil, IRNA- İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Meşginşehr ilçesinde…
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AB Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeli
Stockholm, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden…
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