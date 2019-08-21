journalistPhotographer: 1942
22 Ağustos 2019 - 00:21

Şiraz’ın eski camileri

Şiraz, IRNA- İran’da her sene 22 Ağustos, Camiler Günü olarak kutlanmaktadır. Görüntülerde Şiraz kentinin Vekil, Nesirolmok, Atik ve Moşirulmolk Camileri vardır.

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