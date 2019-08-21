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21 Ağustos 2019 - 15:38

Tahran'ın Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılıktan görüntüler

Tahran, IRNA- Tahran'ın ünlü Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılar, yazın gelmesiyle şov yaparak halkı eğlendirmektedir. Birkaç yıldır inşa edilen Su ve Ateş Parkı, kısa zamanda Tahran'ın simgelerinden biri haline gelmeyi başardı.

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