Tahran, IRNA- Tahran'ın ünlü Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılar, yazın gelmesiyle şov yaparak halkı eğlendirmektedir. Birkaç yıldır inşa edilen Su ve Ateş Parkı, kısa zamanda Tahran'ın simgelerinden biri haline gelmeyi başardı.
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Uluslararası Pekin Kitap Fuarı, İran’ın katılımıyla açıldı
Pekin, İRNA- İran'ın da aralarında bulunduğu 95 ülkenin katılımıyla 26. Uluslararsı Pekin Kitap…
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Tahran'ın Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılıktan görüntüler
Tahran, IRNA- Tahran'ın ünlü Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılar, yazın gelmesiyle şov yaparak…
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Heyran Gediği'nin ormanlık alanlarında dağcılıktan kareler
Erdebil, IRNA- İran'ın en güzel doğa harikalarından olan ve Erdebil ilinin doğusunda yer alan…
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Arg-ı Kerimhan
Şiraz, IRNA- İran'ın güneyindeki Fars ilinin merkezi tarihi Şiraz kenti, binlerce tarihi esere…
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İran'ın kuzeybatısında 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Erdebil, IRNA- İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Meşginşehr ilçesinde…
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AB Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeli
Stockholm, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden…
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İranlı karateci Belaruslu rakibini yendi
Tahran, İRNA- Gürcistan’da düzenlenen Karma Dövüş Sanatları Yarışmaları'nda İranlı sporcu Mazyar…
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İranlı öğrenci Malezya Matematik Olimpiyat Yarışmalarının gümüş madalyasını elde etti
İlam, IRNA- İranlı öğrenci Roşa Haknazari, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlene Uluslarara…
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Zarif, ABD'li yetkiliyi ABD Ulusal Güvenlik Arşivi'ni 19 Ağustos 1953 darbesi hakkında incelemeye çağırdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından ABD İran Özel Temsilcisi Brian…
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Lahican Tarihi Sadıki Evi çok güzel
Reşt, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı tarihi Lahican şehrinin tarihi…
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