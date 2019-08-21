Heyran Gediği'nin ormanlık alanlarında dağcılıktan kareler

Erdebil, IRNA- İran'ın en güzel doğa harikalarından olan ve Erdebil ilinin doğusunda yer alan Heyran Gediği ormanlık alanları, başta hafta sonları olmak üzere yerli ve yabancı turist ve dağcıların ilgi odağı olmuştur. Dağcılar dağcılığın sonunda yorgunluğu Ali Taşı Kaplıcasına girerek çıkarıyor.