Şiraz, IRNA- İran'ın güneyindeki Fars ilinin merkezi tarihi Şiraz kenti, binlerce tarihi esere sahiptir. Bunların en önemlilerinden biri, İran'da 18. yüzyılın sonlarında hüküm sürmüş Kerim Han'ın Argı'dır. Eser 1972 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde tescil edildi.
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Uluslararası Pekin Kitap Fuarı, İran’ın katılımıyla açıldı
Pekin, İRNA- İran'ın da aralarında bulunduğu 95 ülkenin katılımıyla 26. Uluslararsı Pekin Kitap…
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Tahran'ın Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılıktan görüntüler
Tahran, IRNA- Tahran'ın ünlü Su ve Ateş Pisti'nde kaykaycılar, yazın gelmesiyle şov yaparak…
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Heyran Gediği'nin ormanlık alanlarında dağcılıktan kareler
Erdebil, IRNA- İran'ın en güzel doğa harikalarından olan ve Erdebil ilinin doğusunda yer alan…
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Arg-ı Kerimhan
Şiraz, IRNA- İran'ın güneyindeki Fars ilinin merkezi tarihi Şiraz kenti, binlerce tarihi esere…
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İran'ın kuzeybatısında 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Erdebil, IRNA- İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Meşginşehr ilçesinde…
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AB Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeli
Stockholm, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden…
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İranlı karateci Belaruslu rakibini yendi
Tahran, İRNA- Gürcistan’da düzenlenen Karma Dövüş Sanatları Yarışmaları'nda İranlı sporcu Mazyar…
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İranlı öğrenci Malezya Matematik Olimpiyat Yarışmalarının gümüş madalyasını elde etti
İlam, IRNA- İranlı öğrenci Roşa Haknazari, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlene Uluslarara…
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Zarif, ABD'li yetkiliyi ABD Ulusal Güvenlik Arşivi'ni 19 Ağustos 1953 darbesi hakkında incelemeye çağırdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından ABD İran Özel Temsilcisi Brian…
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Lahican Tarihi Sadıki Evi çok güzel
Reşt, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı tarihi Lahican şehrinin tarihi…
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