Arg-ı Kerimhan

Şiraz, IRNA- İran'ın güneyindeki Fars ilinin merkezi tarihi Şiraz kenti, binlerce tarihi esere sahiptir. Bunların en önemlilerinden biri, İran'da 18. yüzyılın sonlarında hüküm sürmüş Kerim Han'ın Argı'dır. Eser 1972 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde tescil edildi.