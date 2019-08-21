Reşt, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı tarihi Lahican şehrinin tarihi ve eski bölgesinde, Kaçar döneminden kalma Sadıki Evi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Lahican şehrinde başat Kaçar mimari örneklerinden sayılan Sadıki Evi, 1975 yılında İran Ulusal Tarihi Listesi'ne eklenerek koruma altına alınmıştır.
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AB Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeli
Stockholm, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden…
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İranlı karateci Belaruslu rakibini yendi
Tahran, İRNA- Gürcistan’da düzenlenen Karma Dövüş Sanatları Yarışmaları'nda İranlı sporcu Mazyar…
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İranlı öğrenci Malezya Matematik Olimpiyat Yarışmalarının gümüş madalyasını elde etti
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Zarif, ABD'li yetkiliyi ABD Ulusal Güvenlik Arşivi'ni 19 Ağustos 1953 darbesi hakkında incelemeye çağırdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından ABD İran Özel Temsilcisi Brian…
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Lahican Tarihi Sadıki Evi çok güzel
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İranlı wushucular 1 altın ve 1 gümüş madalya daha kazandı
Tahran, İRNA- Brunei’de düzenlenen Asya Gençler Wushu Şampiyonası'nda İranlı wushucular Şahin…
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İranlı kadın sporculardan Dünya Organ Nakli Oyunlarında altın madalya
Hemedan, İRNA- İngiltere’nin Newcastle upon Tyne şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Organ Nakli…
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