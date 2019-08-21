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21 Ağustos 2019 - 13:11

Lahican Tarihi Sadıki Evi çok güzel

Reşt, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı tarihi Lahican şehrinin tarihi ve eski bölgesinde, Kaçar döneminden kalma Sadıki Evi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Lahican şehrinde başat Kaçar mimari örneklerinden sayılan Sadıki Evi, 1975 yılında İran Ulusal Tarihi Listesi'ne eklenerek koruma altına alınmıştır.

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