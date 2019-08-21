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21 Ağustos 2019 - 09:27

2. Şindabad Şeftali Festivali'nden görüntüler

Tebriz, IRNA- İran'ın Doğu Azerbaycan ilinde yer alan Şebister ilçesine bağlı Şindabad'da 20 Ağustos günü Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle 2. Şeftali Festivali düzenlendi. Şindabad şeftalisinin şöhreti ülke çapını aşmış ve yurt dışına ihracatı yapılmaktadır.

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