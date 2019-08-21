2. Şindabad Şeftali Festivali'nden görüntüler

Tebriz, IRNA- İran'ın Doğu Azerbaycan ilinde yer alan Şebister ilçesine bağlı Şindabad'da 20 Ağustos günü Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle 2. Şeftali Festivali düzenlendi. Şindabad şeftalisinin şöhreti ülke çapını aşmış ve yurt dışına ihracatı yapılmaktadır.
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AB Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeli
Stockholm, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden…
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İranlı karateci Belaruslu rakibini yendi
Tahran, İRNA- Gürcistan’da düzenlenen Karma Dövüş Sanatları Yarışmaları'nda İranlı sporcu Mazyar…
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İranlı öğrenci Malezya Matematik Olimpiyat Yarışmalarının gümüş madalyasını elde etti
İlam, IRNA- İranlı öğrenci Roşa Haknazari, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlene Uluslarara…
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Zarif, ABD'li yetkiliyi ABD Ulusal Güvenlik Arşivi'ni 19 Ağustos 1953 darbesi hakkında incelemeye çağırdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından ABD İran Özel Temsilcisi Brian…
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Lahican Tarihi Sadıki Evi çok güzel
Reşt, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı tarihi Lahican şehrinin tarihi…
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İran'ın Hürmüzgan ilinde 34 milyon tondan fazla mal taşımacılığı yapıldı
Bender Abbas, IRNA- İran takviminin ilk 4 ayında (21 Mart- 22 Temmuz) ülkenin gümeyindeki Hürmüzgan…
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İranlı wushucular 1 altın ve 1 gümüş madalya daha kazandı
Tahran, İRNA- Brunei’de düzenlenen Asya Gençler Wushu Şampiyonası'nda İranlı wushucular Şahin…
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Tebriz tarih ve uygarlığın büyük bir parçası
Tebriz, IRNA- 10. Uluslararası Şehir Gelişim ve Kalkınma Konferansı Sekreteri, Tebriz'in tarih…
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1. Merend Badem Festivali'nden kareler
Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan iline bağlı Merend'in Devletova köyünde 20 Ağustos günü 1. Badem…
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İranlı kadın sporculardan Dünya Organ Nakli Oyunlarında altın madalya
Hemedan, İRNA- İngiltere’nin Newcastle upon Tyne şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Organ Nakli…
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