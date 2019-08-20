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21 Ağustos 2019 - 02:19

Şalan Ricab Cennet Meyveleri Festivali'nden görüntüler

Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Dalahu ilçesinde 20 Ağustos günü Gadir-i Hum bayramı nedeniyle Cennet Meyveleri Festivalidüzenlendi. Festivalde müzik grupları sahneye çıkarak renk kattı.

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