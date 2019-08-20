Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Dalahu ilçesinde 20 Ağustos günü Gadir-i Hum bayramı nedeniyle Cennet Meyveleri Festivalidüzenlendi. Festivalde müzik grupları sahneye çıkarak renk kattı.
-
Şalan Ricab Cennet Meyveleri Festivali'nden görüntüler
Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Dalahu ilçesinde 20…
-
Ayetullah Hamanei'nin Erserleri Koruma ve Yayma Ofisi Bilgilendirme Sitesi'nde yabancı diller faaliyete başladı
Tahran, IRNA- Ayetullah Hamanei'nin Erserleri Koruma ve Yayma Ofisi Bilgilendirme Sitesi'nde…
-
Kuzey Horasan El Sanatları Sergisi'nden kareler
Bocnurd, IRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un…
-
Asya Gençler Wushu Şampiyonasında İran bir altın ve 2 bronz madalya kazandı
Tahran, IRNA- Asya Gençler Wushu Şampiyonası’nın ikinci gününde İran Gençler Wushu Milli Takımı…
-
Zarif, İsveç Ticaret Bakanı ile görüştü
Stockholm, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, İsveç Ticaret Bakanı Ann Linde ile görüşerek çeşitli…
-
İran, Afganistan’ın 2 gaz türbinini onaracak
Kabul, IRNA- İran Santral Onarım Şirketi Genel Müdürü, Afgan yetklililerle varılan anlaşmalar…
-
ABD’nın Uluslararası Saygın Psikolog Ödülü bir İranlı psikologa verildi
Tahran, IRNA- Tahran Üniversitesi emekli öğretim görevlisi Rıza Zamani, ABD Psikoloji Derneği’nce…
-
Bu yılsonu Erzurum’da Batı Azerbaycan Kültür Haftası düzenlenecek
Urmiye, IRNA- Batı Azerbaycan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı,…
-
Tebriz Üniversitesi ile Türkiye’nin 6 üniversitesi arasındaki iş birliği artacak
Tebriz, IRNA- Tebriz Üniversitesi Rektörü, Türkiye’nin 6 üniversitesi ile uluslararası ve bilimsel…
-
Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Helsinki, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın…
yorumunuz