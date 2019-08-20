Bocnurd, IRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un Beş Kardeş Turizm Bölgrsi'nde 20 Ağustos'ta 9. Kuzey Horasan El Sanatları Sergisi açıldı.
-
Kuzey Horasan El Sanatları Sergisi'nden kareler
Bocnurd, IRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un…
-
Asya Gençler Wushu Şampiyonasında İran bir altın ve 2 bronz madalya kazandı
Tahran, IRNA- Asya Gençler Wushu Şampiyonası’nın ikinci gününde İran Gençler Wushu Milli Takımı…
-
Zarif, İsveç Ticaret Bakanı ile görüştü
Stockholm, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, İsveç Ticaret Bakanı Ann Linde ile görüşerek çeşitli…
-
İran, Afganistan’ın 2 gaz türbinini onaracak
Kabul, IRNA- İran Santral Onarım Şirketi Genel Müdürü, Afgan yetklililerle varılan anlaşmalar…
-
ABD’nın Uluslararası Saygın Psikolog Ödülü bir İranlı psikologa verildi
Tahran, IRNA- Tahran Üniversitesi emekli öğretim görevlisi Rıza Zamani, ABD Psikoloji Derneği’nce…
-
Bu yılsonu Erzurum’da Batı Azerbaycan Kültür Haftası düzenlenecek
Urmiye, IRNA- Batı Azerbaycan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı,…
-
Tebriz Üniversitesi ile Türkiye’nin 6 üniversitesi arasındaki iş birliği artacak
Tebriz, IRNA- Tebriz Üniversitesi Rektörü, Türkiye’nin 6 üniversitesi ile uluslararası ve bilimsel…
-
Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Helsinki, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın…
-
İran: Karşı tarafın eylemlerine göre üçüncü adımı atmaya hazırız
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'ın nükleer anlaşma ile ilgili…
-
Kirman Saz Müzesi'nden kareler
Kirman, IRNA- 2002 yılında İran'ın güneyinde yer alan Kirman'daki Herendi Müze Bahçesi'nde…
yorumunuz