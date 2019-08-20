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20 Ağustos 2019 - 22:52

Kuzey Horasan El Sanatları Sergisi'nden kareler

Bocnurd, IRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un Beş Kardeş Turizm Bölgrsi'nde 20 Ağustos'ta 9. Kuzey Horasan El Sanatları Sergisi açıldı.

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