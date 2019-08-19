Kirman Saz Müzesi'nden kareler

Kirman, IRNA- 2002 yılında İran'ın güneyinde yer alan Kirman'daki Herendi Müze Bahçesi'nde faaliyete başlayan Saz Müzesi'nde santur, rubab ve benzer müzik enstrümanları sergilenmektedir. Son dönemin güzel ve harika mimari eserlerindne biri sayılan müze, Beheşti şeridinin hemen dışındaki yüksek duvarların arkasına gizlenmiştir. Bu huzurlu bahçedeki konak bir zamanlar Kirman valisinin ikametgahıydı ve şimdi küçük ama iyi açıklanmış Arkeoloji Müzesi ve Geleneksel Müzik Aletleri Müzesidir.