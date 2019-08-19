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19 Ağustos 2019 - 16:26

İran Kadınlar Basketbol Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Tahran, IRNA- İran Kadınlar Basketbol Milli Takımı, Batı Asya Basketbol Şampiyonası'na katılmak için 18 Ağustos’ta Tahran'ın Azadi Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

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