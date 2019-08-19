Tahran, IRNA- İran Kadınlar Basketbol Milli Takımı, Batı Asya Basketbol Şampiyonası'na katılmak için 18 Ağustos’ta Tahran'ın Azadi Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.
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Kirman Saz Müzesi'nden kareler
Kirman, IRNA- 2002 yılında İran'ın güneyinde yer alan Kirman'daki Herendi Müze Bahçesi'nde…
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İran Kadınlar Basketbol Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Tahran, IRNA- İran Kadınlar Basketbol Milli Takımı, Batı Asya Basketbol Şampiyonası'na katılmak…
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Çabahar Munson Yaz Festivali halkın beğenisini kazandı
Çabahar, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan ilinde yer…
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İranlı müzisyenler Şems-i Tabrizi Türbesi'nde yerel şarkılar çaldı
Hoy, IRNA- İran'ın farklı bölgelerinden 4 grubun katıldığı İran'ın Türkiye sınırında yer alan…
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İran Wushu Milli Takımı'nın antrenmanından kareler
Tahran, İRNA- İran Wushu Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Wushu Şampiyosına katılmak…
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İran'ın konsantre demir cevheri üretimi 16 milyon tona yaklaştı
Tahran, IRNA- İran takviminin ilk 4 ayında (21 Mart- 22 Temmuz) ülkede üretilen konsantre demir…
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Zarif, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile…
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Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Oscar Film Festivali'ne katılan İran filmleri
Tahran, IRNA- Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, İran'ı Oscar Film Festivali'nde temsil eden birçok…
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Zarif Japonya ve Çin'i ziyaret edecek
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yakında Japonya…
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İranlı satranççı Dünya 18 Yaş Altı Yıldırım Satranç Şampiyonası şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- Dünya 18 Yaş Altı Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda İranlı genç satranççı Barad…
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