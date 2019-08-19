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19 Ağustos 2019 - 16:26

Çabahar Munson Yaz Festivali halkın beğenisini kazandı

Çabahar, IRNA- İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan ilinde yer alan Çabahar Limanı'nda düzenlenen Munson Yaz Festivali halkın beğeinisi kazandı. Festivalde neşeli ve çeşitli sanat programlarıyla birlikte gelenekler, müzik, yerel mutfak ve Beluç el sanatları gibi konular gözler önüne serildi. Festival 15-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenmektedir.

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