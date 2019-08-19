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19 Ağustos 2019 - 16:26

İranlı müzisyenler Şems-i Tabrizi Türbesi'nde yerel şarkılar çaldı

Hoy, IRNA- İran'ın farklı bölgelerinden 4 grubun katıldığı İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy kentinde düzenlenen 2. Şems ve Mevlana Müzik Festivali'nde renkli müzik parçaları çalındı.

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