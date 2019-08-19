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19 Ağustos 2019 - 16:26

İran Wushu Milli Takımı'nın antrenmanından kareler

Tahran, İRNA- İran Wushu Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Wushu Şampiyosına katılmak için Tahran'ın doğusundaki Simnan Wushu Akedemi Taleşi Salonu'nda hazırlıklarına devam ediyor.

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