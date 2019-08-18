journalistPhotographer: 2391
18 Ağustos 2019 - 15:21

Simnan Yabani Hayat Müzesi

Simnan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da bulunan Yabani Hayat Müzesi'nde 70'ten fazla hayvan türü sergilenmektedir.

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