Simnan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da bulunan Yabani Hayat Müzesi'nde 70'ten fazla hayvan türü sergilenmektedir.
-
İran Yargı Erki ve Limanlar Kurumu, İngiltere'nin alıkonulan gemisi hakkında karar verecek
Tahran, IRNA- İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsiri, İran tarafından…
-
İran, İtalya ile çok yakın ve samimi ilişkilerini güçlendirmek istiyor
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, İran-İtalya ilişkilerinin çok köklü ve dostça olduğuna…
-
Yabancılar bölgemizden gidici
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kuveyt Veliaht Prensi Nawaf Cabir el-Sabah ile yaptığı…
-
Küçük hacılar
Tahran, İRNA- Bu yılki hac ziyareti sırasında ebeveynlerine eşlik eden küçük çocuklar da dahil…
-
Simnan Yabani Hayat Müzesi
Simnan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da bulunan Yabani Hayat…
-
Bugün İran-Irak savaşında esir düşenlerin yurda dönmelerinin yıldönümü
Tahran, IRNA- 17 Ağustos 1990'da, ilk İran savaş esiri grubu, Irak Baas rejimi cezaevlerinde…
-
İran, komşu ülkelerle ortak örganize sanayi bölgeler kurmayı ciddiyetle takip ediyor
Ahvaz, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı, 'Komşu ülkelerle ortak organize…
-
İran belgesel filmi 2020 Oscar Ödülleri'nde yarışacak
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Azade Musevi ve Kuruş Etayi’nin ortaklaşa yönettiği ‘Feride’nin…
-
İran, Kabil'de yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadı
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir…
-
Caspian Limanı merkeziyetiyle Kuzey-Güney Koridoru'nda mal taşımacılığı artacak
Reşt, IRNA- Enzeli Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü, Rusya'nın Lotus Serbest Bökge Kurumu…
yorumunuz