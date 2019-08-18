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18 Ağustos 2019 - 15:50

Küçük hacılar

Tahran, İRNA- Bu yılki hac ziyareti sırasında ebeveynlerine eşlik eden küçük çocuklar da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından iki milyondan fazla hacı Suudi Arabistan'da hac hac farizasını yerine getirdi.

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