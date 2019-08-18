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18 Ağustos 2019 - 14:55

Bugün İran-Irak savaşında esir düşenlerin yurda dönmelerinin yıldönümü

Tahran, IRNA- 17 Ağustos 1990'da, ilk İran savaş esiri grubu, Irak Baas rejimi cezaevlerinde birkaç yıl tutsak kaldıktan sonra vatana döndü. Geri dönüşleri, Kuveyt’in Saddam’ın işgalinden iki hafta sonraydı. Saddam dönemin İran Cumhurbaşkanı Haşimi Refsencani’nin verdiği bir mesajla Cezayir’in anlaşmasını tekrar kabul etti ve İran şartlarına teslim oldu.

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