Tahran, IRNA- 17 Ağustos 1990'da, ilk İran savaş esiri grubu, Irak Baas rejimi cezaevlerinde birkaç yıl tutsak kaldıktan sonra vatana döndü. Geri dönüşleri, Kuveyt’in Saddam’ın işgalinden iki hafta sonraydı. Saddam dönemin İran Cumhurbaşkanı Haşimi Refsencani’nin verdiği bir mesajla Cezayir’in anlaşmasını tekrar kabul etti ve İran şartlarına teslim oldu.
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İran Yargı Erki ve Limanlar Kurumu, İngiltere'nin alıkonulan gemisi hakkında karar verecek
Tahran, IRNA- İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsiri, İran tarafından…
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İran, İtalya ile çok yakın ve samimi ilişkilerini güçlendirmek istiyor
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, İran-İtalya ilişkilerinin çok köklü ve dostça olduğuna…
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Yabancılar bölgemizden gidici
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kuveyt Veliaht Prensi Nawaf Cabir el-Sabah ile yaptığı…
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Küçük hacılar
Tahran, İRNA- Bu yılki hac ziyareti sırasında ebeveynlerine eşlik eden küçük çocuklar da dahil…
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Simnan Yabani Hayat Müzesi
Simnan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da bulunan Yabani Hayat…
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Bugün İran-Irak savaşında esir düşenlerin yurda dönmelerinin yıldönümü
Tahran, IRNA- 17 Ağustos 1990'da, ilk İran savaş esiri grubu, Irak Baas rejimi cezaevlerinde…
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İran, komşu ülkelerle ortak örganize sanayi bölgeler kurmayı ciddiyetle takip ediyor
Ahvaz, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı, 'Komşu ülkelerle ortak organize…
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İran belgesel filmi 2020 Oscar Ödülleri'nde yarışacak
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Azade Musevi ve Kuruş Etayi’nin ortaklaşa yönettiği ‘Feride’nin…
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İran, Kabil'de yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadı
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir…
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Caspian Limanı merkeziyetiyle Kuzey-Güney Koridoru'nda mal taşımacılığı artacak
Reşt, IRNA- Enzeli Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü, Rusya'nın Lotus Serbest Bökge Kurumu…
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