Hirkani Ormanları

Mazenderan, IRNA- Yer Kürenin en eski ormanları olarak kabul edilen Hirkani Ormanlarının 40 milyon yıl geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. İki milyon hektar alana yayılan Hirkani Ormanlarının büyük kısmı Gilan ilinde olmakla birlikte Semnan, Gülista, Mazenderan ve Kuzey Horasan’da da bulunmaktadır. Bu ormanlarda 296 kuş çeşidinin yanında 98 memeli yaşamaktadır ve 150 çeşit bitki türü mevcuttur. Daha önce İran adına Loot çölünün yanı sıra 22 tarihi eserde UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almıştır.