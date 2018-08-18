Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı IRNA’da

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Tahran’da Mesudiye Sarayından kareler
Tahran, IRNA- Mesudiye Sarayı, Kaçar döneminin en güzel saraylarından biridir. Zengin tarihi…
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uluslararası bir mahkemede ABD'nin işlediği suçlar soruşturulmalı
Tahran,IRNA- İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, uluslararası bir mahkemede ABD'nin suçlarının…
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İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin İranlı öğrencilerle görüşmesinden karelere yansıyanlar
Tahran,IRNA- İran'da Dünya Emeryalizmi ile Mücadele Milli Günü olarak bilinen 4 Kasım öncesi…
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İran, bölgede siber güçte ön saflarda yer alıyor
Bocnurd, IRNA- İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Danışmanı Huşeng Hatemi, ’İran, son birkaç…
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İranlı kadın bisikletçi, ülkede okul inşa edilmesini destekliyor
Tahran, IRNA- İranlı bisikletçi kadın Seher Tusi, ülkede okul inşasını desteklemek için Hazar…
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Dünya raporlarına göre İranlı kadınların durumu iyileşti
Tahran, İRNA- Kadınların farklı ülkelerdeki statüsünü 'eğitim', 'adalet', 'siyasi katılım'…
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İran halkı hiç kimseden ABD Devlet Başkanı kadar nefret etmiyor
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Bazıları tarihi tahrif etmeye çalışarak,…
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Fars ilinde nar ve hurma festivalinden kareler
Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin Haveran ilçesinde bu Kasım ayında ülke…
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Avrupalı turistler Haf’ın safran tarlalarını gezdi
Günabad, İRNA- 10 Fransız ve İsviçreli turist, Rezevi Horasan ilinin güneyinde bulunan Haf…
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ABD bölgeyi karıştırmak istiyor
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, ’ABD rejimi, bölgede karmaşa yaratmak…