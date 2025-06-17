Siyonist rejime yönelik cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleşecek Hayfa ve Tel Aviv’i terk edin

Bir video mesajı yayınlayan General Muhammed Bakıri “Siyonist rejim, İran halkına – kadın, çocuk ve yaşlılara – yönelik vahşi bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının ardından uluslararası yasaları hiçe sayarak, Gazze ve Lübnan’da 300 gazeteciyi katletmeye devam eden bu rejim, İran İslam Cumhuriyeti’nin medya mensuplarını ve yayın organlarını da susturmak amacıyla hedef aldı.” dedi.

Bakıri sözlerine “İran milleti tarihin gösterdiği üzere asla zulme ve saldırganlığa boyun eğmemiştir. Bu vahşi saldırıya karşı dimdik durarak, Siyonist rejimin bu cinayetlerine karşı sert bir yanıt verecektir.” diye ekledi.

Genelkurmay Başkanı ayrıca “Şehit edilen vatandaşlarımız, bilim insanlarımız ve komutanlarımız, Silahlı Kuvvetlerimizi pişman ettirici bir cezalandırma emrini yerine getirme konusunda daha da kararlı hale getirmiştir. Bugüne dek, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı, operasyonların ön saflarında yer almış; ordu, Devrim Muhafızları, polis güçleri ve Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle düşmana karşı – Allah’ın izniyle – hassas ve hayati hedeflere odaklanarak ağır darbeler indirmiştir.” ifadelerini kullandı.

General Bakıri, konuşmasının devamında “Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar yalnızca bir caydırıcılık uyarısıydı. Ancak cezalandırıcı operasyon çok yakında başlayacak. Bu nedenle işgal altındaki topraklarda yaşayanlara, özellikle Tel Aviv ve Hayfa sakinlerine ciddi bir şekilde uyarıda bulunuyoruz: Hayatınızı korumak için bu bölgeleri derhal terk edin ve kendinizi Netanyahu’nun hayvani arzularına kurban etmeyin.” dedi.

Genelkurmay Başkanı son olarak “Dünyadaki özgürlük yanlıları şundan emin olsunlar ki, İran milleti, silahlı kuvvetlerin öncülüğünde şehitlerinin kanının intikamını alacaktır. İnşallah, Allah’ın izniyle” dedi.