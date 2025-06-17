Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri’nden 10. füze saldırısı dalgası

İran Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklara yönelik karma saldırılarıyla birlikte, tüm işgal altındaki Filistin genelinde siren sesleri yükseldi.

Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırı dalgasının işgal altındaki toprakların derinliklerindeki özel hedeflere karşı başlatıldığını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin dokuzuncu yoğun füze saldırısından birkaç saat sonra, İbranice yayın yapan medya organları, İran tarafından yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, bu sabah – Salı günü – yayımladığı bildiride “Yüce Allah’ın inayetiyle bu sabahın ilk saatlerinde (27 Haziran Salı) Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin savaşçıları, rejimin son teknoloji hava savunma sistemlerine rağmen, Siyonist rejimin askeri istihbarat merkezi olan ‘Aman’ ve Mossad’a ait terör ve kötülük operasyonları tasarım merkezini Tel Aviv’de başarılı şekilde vurmuştur. Bu merkez şu anda alevler içinde yanmaktadır.” diye duyurmuştu.