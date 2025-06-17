17 Haz 2025 19:22
Journalist ID: 5561
News ID: 85865657
T T
0 Persons

Bahreynî: BM İnsan Hakları Ofisi, İran’a yönelik saldırıyı açıkça kınamalı

17 Haz 2025 19:22
News ID: 85865657
Bahreynî: BM İnsan Hakları Ofisi, İran’a yönelik saldırıyı açıkça kınamalı

Londra, İRNA – İran’ın Cenevre’deki Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi, İnsan Hakları Konseyi'nin 59. oturumunda, Siyonist rejimin ülkemize yönelik son askeri saldırısının boyutlarını anlatarak, bu saldırının BM Şartı’nın açık ihlali ve apaçık bir saldırı suçu olduğunu vurguladı. Ayrıca, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin bu saldırıya ilişkin yanıltıcı nitelemesine karşı uyarıda bulundu.

Ali Bahreynî, BM Cenevre Ofisi nezdindeki İran Daimî Temsilcisi olarak, İnsan Hakları Konseyi'nin 59. oturumunda yaptığı açıklamada "14 Haziran 2025 Cuma gününden bu yana İsrail rejimi, ülkemize karşı geniş çaplı ve önceden planlanmış bir askeri saldırı başlatmıştır. Bu saldırılar şu ana kadar yüzlerce sivilin – kadın ve çocuklar dahil – şehit olmasına, ayrıca sivil altyapıların, özellikle hastanelerin ağır şekilde tahrip edilmesine yol açmıştır.” ifadelerini kaydetti. 

Bahreynî sözlerine “Bu saldırılar, BM Şartı’nın 4. maddesinin 2. fıkrasını açıkça ihlal etmektedir ve BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı kararı çerçevesinde açık bir ‘saldırı suçu’ olarak tanımlanmaktadır.” şeklinde devam etti.

0 Persons

yorumunuz

You are replying to: .