Bahreynî: BM İnsan Hakları Ofisi, İran’a yönelik saldırıyı açıkça kınamalı

Ali Bahreynî, BM Cenevre Ofisi nezdindeki İran Daimî Temsilcisi olarak, İnsan Hakları Konseyi'nin 59. oturumunda yaptığı açıklamada "14 Haziran 2025 Cuma gününden bu yana İsrail rejimi, ülkemize karşı geniş çaplı ve önceden planlanmış bir askeri saldırı başlatmıştır. Bu saldırılar şu ana kadar yüzlerce sivilin – kadın ve çocuklar dahil – şehit olmasına, ayrıca sivil altyapıların, özellikle hastanelerin ağır şekilde tahrip edilmesine yol açmıştır.” ifadelerini kaydetti.

Bahreynî sözlerine “Bu saldırılar, BM Şartı’nın 4. maddesinin 2. fıkrasını açıkça ihlal etmektedir ve BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı kararı çerçevesinde açık bir ‘saldırı suçu’ olarak tanımlanmaktadır.” şeklinde devam etti.