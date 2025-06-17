MOSSAD merkezi ateş altında

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nin 8 No’lu bildirisinin tam metni:



Bismillahirrahmanirrahim

“Artık kim size saldırırsa, siz de ona onun size saldırdığı gibi karşılık verin...”

Bakara Suresi (194)





Yüce Allah’ın inayetiyle bugün, sabahının ilk saatlerinde, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin savaşçıları etkili bir operasyonla, gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen, Siyonist rejimin askeri istihbarat merkezi “AMAN” ile terör ve kötülük operasyonlarını tasarlayan MOSSAD merkezini Tel Aviv’de hedef almış ve bu merkez şu anda alevler içindedir.



"Zafer ancak aziz ve hikmet sahibi Allah katındandır."



İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi

