İran, İsrail'in saldırısını kınayan Körfez İşbirliği Konseyi bildirisini memnuniyetle karşıladı

Bekaî, söz konusu bildirinin, Siyonist rejimin İran’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırısını, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlalini açıkça kınamasını önemli bulduklarını belirtti.



Dışişleri Sözcüsü ayrıca “Körfez İşbirliği Konseyi’nin olağanüstü dışişleri toplantısının düzenlenmesi, bölge ülkelerinin İsrail'in hukuksuzluklarından kaynaklanan benzeri görülmemiş tehdide dair ortak bir anlayışa sahip olduklarını ve bu dayatılmış savaşı durdurmak için bölgesel ve küresel düzeyde acil eylem gerekliliğini kavradıklarını göstermektedir.” diye ekledi.

